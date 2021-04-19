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"ابوثنين" يهاجم الاتحاد الآسيوي بعد الإعلان عن "سوبر ليج"

منذ 24 دقيقة
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"ابوثنين" يهاجم الاتحاد الآسيوي بعد الإعلان عن "سوبر ليج"

نواف السالم (صدى):
أعلن لاعب الهلال السابق، فيصل ابوثنين، دعمه للأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية التي تخطط للإعلان عن إنشاء بطولة تُسمي "سوبر ليج".

وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الأندية العالمية أحسنت صنعًا بالموافقة على بطولة السوبر الأوروبي للنهوض بكرة القدم.

وأضاف أن إقامة هذه البطولة ستنهض بكرة القدم وتحريرها من سيطرة الاتحاد الأوروبي والعالمي وجني الكثير من الأموال وأعطاء الأندية القليل.

وتمنى نهضة مماثلة في آسيا، وعمل دوري محترفين عالمي، والتحرر من الاتحاد الآسيوي الذي وصفه بأنه "جشع وفاشل".

 

الاتحاد الأوروبي
آسيا
الاتحاد الآسيوي
بطولة سوبر ليج

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