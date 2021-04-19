الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. "الشاذلي" يكشف عن أبرز مهام معلقي الصوت في المسجد النبوي

منذ 53 دقيقة
1596
شاهد.. "الشاذلي" يكشف عن أبرز مهام معلقي الصوت في المسجد النبوي

الرياض (صدى):
كشف محمد الشاذلي المعلق الصوتي، عن أبرز مهام معلقي الصوت في المسجد النبوي.

وقال محمد الشاذلي خلال لقاء بثته قناة الإخبارية إن قناة السنة حريصة على نقل الصورة كما هي على الشاشة، حتى يوافق الصوت الصورة.

وأشار إلى الحرص على نقل سنة النبي "صلي الله عليه وسلم" لجميع أرجاء العالم وكل مشاهدي القناة.

وتابع أنه منذ بداية البث المباشر لصلاة المغرب والعشاء والجمعة والأعياد، فعادة يتم التحضير للمادة من خلال وصف وتعليق لما يشاهده المشاهد على الشاشة علاوة على ذلك ذكر سيرة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام.

المسجد النبوي
محمد الشاذلي
معلق صوت

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوبدر
طالت وشمخت الاجنبي لا احترام ولا خوف ولا رادع او وازع ديني ولم بحترم نظام دولة اتى اليها اما ليترزق الله او لاجىء فيحفظ...
د محمد ماجد بخش
نفترض أن معتمرة مدسوسة لا سمح الله كانت تخبي ماء نار في صدرها وهمت بأخرجه وانتبه لها رجال الأمن هل تتوقع أن يفتش النساء...
ابوبدر
حبيبي الغالي سمو الامير . ايضا كثرة المبادرات لا تنفع في زمننا هذا مع امثال هذه العينات القذرة كايران واذنابها ومن يتهجم على وطننا...
ابو سلطان
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
البلوتونيوم عنصر كيميائي ينتج من قذف نظير الديوتيريوم على كتلة من اليورانيوم، فتتحول أجزاء من اليورانيوم إلى انبعاثات نيوترونات فينتج ذرة بلوتونيوم 239، والبلوتونيوم...

أخر الأخبار

بالفيديو .. استشاري: التجمعات سبب زيادة حالات كورونا في المملكة
بالفيديو .. استشاري: التجمعات سبب زيادة حالات كورونا في المملكة
منذ دقيقة 1028
أمانة مكة تدشن مبادرة تطوعية للحد من تكاثر الكلاب الضالة 
أمانة مكة تدشن مبادرة تطوعية للحد من تكاثر الكلاب الضالة 
منذ 6 دقائق 1136
مسن كويتي يحرج مذيعة
مسن كويتي يحرج مذيعة
منذ 12 دقيقة 302
لقطات من تتويج نادي النصر بطل كأس السوبر الاسيوية عام 1998م
لقطات من تتويج نادي النصر بطل كأس السوبر الاسيوية عام 1998م
منذ 12 دقيقة 188
قوة هواء محرك الطائرة
قوة هواء محرك الطائرة
منذ 12 دقيقة 213
ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في جازان وعسير 
ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في جازان وعسير 
منذ 15 دقيقة 1299
الكشف عن حقيقة زواج مي حلمي من مطرب شهير بعد طلاقها 
الكشف عن حقيقة زواج مي حلمي من مطرب شهير بعد طلاقها 
منذ 19 دقيقة 242
"ابوثنين" يهاجم الاتحاد الآسيوي بعد الإعلان عن "سوبر ليج"
"ابوثنين" يهاجم الاتحاد الآسيوي بعد الإعلان عن "سوبر ليج"
منذ 23 دقيقة 1773
الداخلية: غرامة تصل لمليون ريال عقوبة بث الشائعات حول كورونا
الداخلية: غرامة تصل لمليون ريال عقوبة بث الشائعات حول كورونا
منذ 44 دقيقة 1755
شاهد.. "الشاذلي" يكشف عن أبرز مهام معلقي الصوت في المسجد النبوي
شاهد.. "الشاذلي" يكشف عن أبرز مهام معلقي الصوت في المسجد النبوي
منذ 53 دقيقة 1600