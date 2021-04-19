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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل: الدول الخليج تستطيع إنتاج سلاح نووي إذا ما أرادت

منذ 58 دقيقة
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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل: الدول الخليج تستطيع إنتاج سلاح نووي إذا ما أرادت

الرياض (صدى):
علق رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، على المحاولات الأمريكية للوصول لاتفاق نووي مع إيران.

وأضاف، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن إيران لم تُوقف تخصيب مادة اليورانيوم برغم وجود اتفاق نووي سابق، لافتا إلى أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأكد أن الدول الخليج تستطيع إنتاج سلاح نووي إذا ما أرادت، لافتا إلى أن إيران استمرت في التدخل في شؤون المملكة في عدة آخرها السماح بالهجوم على السفارة السعودية في طهران عام 2016م، مضيفا أن المملكة لم ترفض الحوار مع إيران، بل هي التي تبادر دائما وتدعو للحوار.

https://twitter.com/i/status/1384159862624378885

الأمير تركي الفيصل
المملكة
إيران
الملك فيصل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8343
منذ 56 دقيقة
عبارة : تركي الفيصل : تغني عن كل كلام وتجيب عن كل غائبة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8343
منذ 38 دقيقة
في الكتلة الذرية كتل فعالة معروفة وكتل لم تعرف نظرا لتشويه نظرية المعرفة بإقصارها على وجهة النظر المحددة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8343
منذ 31 دقيقة
البلوتونيوم عنصر كيميائي ينتج من قذف نظير الديوتيريوم على كتلة من اليورانيوم، فتتحول أجزاء من اليورانيوم إلى انبعاثات نيوترونات فينتج ذرة بلوتونيوم 239، والبلوتونيوم معدن ثقيل من سلسلة الأكتينيدات، العناصر من ٨٩ وحتى ١.٤ وفي الكتب محددة بالعنصر ١٠٢، ولذراته 94 إلكترونًا، و94 بروتونًا، فعدده الذري 94، ويمثل الغلاف الخارجي الإلكتروني الممثل للتكافؤ ٨٦.٢.٢.٤، ويقابله 150 نيوترون.
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3669
منذ 27 دقيقة
حبيبي الغالي سمو الامير . ايضا كثرة المبادرات لا تنفع في زمننا هذا مع امثال هذه العينات القذرة كايران واذنابها ومن يتهجم على وطننا . ولابد من ان نستقوي اكثر واكثر وان لا نكون مسالمين . خلاص زمن السلم ولى . ولا مكان للمناصحات والمبادرات وقبول وسائط الحلفاء الذين يتوسطون لاعدائنا فسجعلون منهم قوى ونحن اذا ما تصرفنا لمصالحنا اعتبروه خروج عن النص. اتمنى ان تأهذ الدول الخليجية المبادرة وتستقوي وتبدأ في تخصيب اليورانيوم من اجل تملك السلاح النووي لانه الان هو المعيار الاوحد لقوة دول العالم وبه تتم المفاوضات ومن لا يملكه فعليه ان يرضخ . حفظ الله وطننا ومليكنا وشعبنا 🇸🇦💪

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طالت وشمخت الاجنبي لا احترام ولا خوف ولا رادع او وازع ديني ولم بحترم نظام دولة اتى اليها اما ليترزق الله او لاجىء فيحفظ...
د محمد ماجد بخش
نفترض أن معتمرة مدسوسة لا سمح الله كانت تخبي ماء نار في صدرها وهمت بأخرجه وانتبه لها رجال الأمن هل تتوقع أن يفتش النساء...
ابوبدر
حبيبي الغالي سمو الامير . ايضا كثرة المبادرات لا تنفع في زمننا هذا مع امثال هذه العينات القذرة كايران واذنابها ومن يتهجم على وطننا...
ابو سلطان
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
البلوتونيوم عنصر كيميائي ينتج من قذف نظير الديوتيريوم على كتلة من اليورانيوم، فتتحول أجزاء من اليورانيوم إلى انبعاثات نيوترونات فينتج ذرة بلوتونيوم 239، والبلوتونيوم...

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