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"الشؤون الإسلامية" تغلق 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 18

منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية" تغلق 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 18

الرياض (صدى):
باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق من مساجد بجميع مناطق المملكة خلال 71 يوماً 677 مسجداً، حيث جرى فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم والتأكد من اكتمال جاهزيتها.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثمانية منها بمنطقة الرياض رُصد بها ثماني حالات إصابة، وسبعة مساجد بمنطقة القصيم رُصد بها سبع حالات إصابة، وستة مساجد بمنطقة مكة المكرمة رُصد بها ست حالات إصابة، وأربعة مساجد بالمنطقة الشرقية رُصد بها أربع حالات إصابة، وثلاثة مساجد في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية.

وفي منطقة جازان رُصد بها ثلاث حالات إصابة في كلٍ منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد، مشيرة إلى إعادة فتح 18 مسجدا،َ عشرة منها بمنطقة القصيم واثنان بالمناطق التالية: الرياض والشرقية وجازان، ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة أن التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم، مؤكدة أن الواجب على الجميع استشعار عظم المسؤولية أمام الله ــ عز وجل ــ بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

 

الشرقية
الرياض
مكة المكرمة
القصيم
عسير
المدينة المنورة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8343
منذ ساعة
هل تصدقون ! أن هذا الفيروس أرعب العالم في عام يعتبر الأشد تأثيرا والأكثر فتكا على مر التأريخ وتلك عاقبة من لا يرعوي

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ابوبدر
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ابو سلطان
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