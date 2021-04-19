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"رامز عقله طار" يكشف اسم لاعب تمنى "المولد" اللعب معه

منذ ساعة
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"رامز عقله طار" يكشف اسم لاعب تمنى "المولد" اللعب معه

نواف السالم (صدى):
كشف لاعب الاتحاد، فهد المولد، عن اسم اللاعب الذي كان يتمنى أن يلعب بجواره خلال مسيرته الكروية.

وذكر "المولد"، خلال استضافته في برنامج "رامز عقله طار" المذاع على mbc مصر، أنه كان يتمنى اللعب مع اللاعب الكبير مثل محمد نور.

وأكد لاعب المنتخب الوطني، في البرنامج الذي يقدمه الفنان المصري "رامز جلال"، أن حلمه تحقق بالفعل مع مرور الأيام، وجمع الملعب بينما بالفعل.

يذكر أن البرنامج مكون من 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي أعدها رامز جلال في مقالبه.

 

نادي الاتحاد
محمد نور
فهد المولد

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