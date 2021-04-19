شكوك حول مشاركة الروماني ميتريتا في مباراة الأهلي أمام الشرطة العراقي

نواف السالم (صدى):
دارت الشكوك حول مشاركة الروماني ميتريتا لاعب الأهلي، في مباراة الأهلي أمام الشرطة العراقي بسبب الإصابة.
ومن المتوقع أن عبدالرحمن غريب سيكون المرشح الأول لتعويض غياب ميتريتا.
وكان الروماني ميتريتا، وجه رسالة مهمة إلى جماهير الأهلي ، وذلك قبل مواجهة نادي الدحيل القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وقال ميتريتا:"علينا تجاوز ما حدث في المباراة الأولى، وسنلعب مواجهة هامة أمام فريق قوي"، لافتا:" عبدالرحمن غريب لاعب مهم جدًا بالنسبة للفريق، ولدينا نفس النهج وعلينا مساعدة الفريق في تحقيق الانتصار وتعويض فقدان النقاط بالمواجهة الافتتاحية".