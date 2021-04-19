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بالفيديو .. لقطات من حياة "عبدالفتاح ناظر" وقصة إدخاله الكمبيوتر لأول مرة بنادي الاتحاد

منذ 50 دقيقة
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بالفيديو .. لقطات من حياة "عبدالفتاح ناظر" وقصة إدخاله الكمبيوتر لأول مرة بنادي الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
قال رئيس نادي الاتحاد السابق، عبدالعزيز شكري، إن رئيس النادي الراحل "عبدالفتاح ناظر" كان أول رئيس يُدخل خدمة الكمبيوتر في النادي.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الراحل" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن "ناظر" صمم الشيكات الاتحادية بعد إدخال الكمبيوتر للنادي، لكن الجمهور سخر حينها وقالوا:" هذه معناته إذا عندنا مباراة مع الهلال نحط للكمبيوتر 2/1 للاتحاد ونروح نلعب بس والنتيجة مضمونة".

ولفت إلى أن نادي الاتحاد كان أول نادي في المملكة يستخدم الكمبيوتر، كما خصص له "ناظر" غرفة كبيرة له نظرًا لكبر حجم الكمبيوتر حينها.

ومن جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمير نواف بن محمد، أن الراحل عبدالفتاح ناظر كان سابقًا لعصره في محاربة "التعصب الرياضي".

وأضاف أن رئيس الاتحاد السابق كان يثق في نفسه، كما كانت علاقته مع جميع الأندية ممتازة، مؤكدًا أن "ناظر" كان المهندس الحقيقي لنظام الاحتراف في المملكة.

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