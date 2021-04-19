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ثنائي الهلال ضمن تشكيل الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا 2021

منذ ساعة
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ثنائي الهلال ضمن تشكيل الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا 2021

طلال الغامدي (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي، للجولة الثانية ببطولة دوري الأبطال 2021، لمنطقة الغرب، حيث يقام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بنظام التجمع، في الفترة من 14 إلى 30 أبريل الجاري.

تواجد اثنين من نجوم الهلال، في التشكيل المثالين للجولة الثانية،  وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا؛ على النحو التالي: حراسة المرمى: ديراج سينغ "غوا الهندي".

خط الدفاع: مهران ديراكشان "فولاد الإيراني" – فارس جمعة "الوحدة الإماراتي" – هادي محمدي "تراكتور سازي الإيراني" – محمد البريك "الهلال".

خط الوسط: مهدي ترابي " بيرسبوليس الإيراني" – كريم بوضياف "الدحيل القطري" – علي كريمي "الدحيل القطري" – أندريه كاريلو "الهلال".

قلب هجوم: شهريار موغانلو "بيرسبوليس الإيراني" – زافار بولفونوف "أجمك الأوزباكي".

وشهدت الجولة الثانية من البطولة القارية، تحقيق الأندية السعودية، نتائج رائعة، حيث فاز الهلال، على شباب الأهلي دبي الإماراتي (2-0)، في الوقت الذي انتزع فيه النصر، 3 نقاط غالية، بالفوز (3-1) على السد القطري.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي

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