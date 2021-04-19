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منع دخول المركبات الأجنبية المتجاوزة للعمر التشغيلي إلى المملكة

منذ ساعة
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منع دخول المركبات الأجنبية المتجاوزة للعمر التشغيلي إلى المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق منع دخول المركبات الأجنبية التي تجاوزت العمر التشغيلي المعتمد للمملكة عبر المنافذ البرية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقا للاشتراطات المفروضة على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القادمة للمملكة، وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات والأجرة ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية الصادرة عن الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تطبيق الاشتراطات المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية على النحو الآتي: مركبات الأجرة 5 سنوات، الحافلات 10 سنوات، الشاحنات 20 سنة من سنة الصنع، ويحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية سنة الصنع.

وشددت على أن ذلك يأت انطلاقا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والإشرافي على قطاع النقل البري في المملكة، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، وحماية مصالح مستخدمي خدمات النقل.

المملكة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8291
منذ 42 دقيقة
المفترض بالمثل إخراج مثيلاتها عن العمل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 238
منذ 15 دقيقة
طيب

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