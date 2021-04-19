مارتينيز يطمئن جماهير النصر من برشلونة (صورة)

نواف السالم (صدى):
طمأن الأرجنتيني بيتي مارتينيز، المحترف في صفوف فريق النصر، اليوم الاثنين، جماهير العالمي على وصوله إلى إسبانيا، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي والنصر بالجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان اللاعب الأرجنتيني، قد غادر أرض الملعب متأثرًا بإصابته، ليغيب عن المشاركة مع العالمي من شهر تقريبا؛ ليطير إلى مدينة برشلونة الإسبانية لعرض إصابته التي تعرض إليها الشهر الماضي على الجراح الشهير رامون كوجات، والمعروف بإجراء عمليات جراحية لأبرز نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر، أن بيتي مارتينيز البالغ من العمر 27 عامًا انضم إلى صفوف فريق النصر، في صيف عام 2020، قادمًا من فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي، مقابل 12 مليون يورو.