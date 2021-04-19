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بالصور.. ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة «المسار» على شاشة السعودية

منذ 35 دقيقة
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بالصور.. ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة «المسار» على شاشة السعودية

ماجد محمد (صدى):
يحل لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، الكابتن ماجد أحمد عبدالله، ضيفاً في برنامج المسار على شاشة القناة السعودية، في حوار رياضي مميز.

ويعرض الكابتن ماجد عبدالله مسيرة حياته الكروية التي امتدت لأكثر من ٢٢ عاماً مع د.غنام المريخي في تمام الساعة الواحدة صباحاً، في نقاش يمتد لـ ٦٠ دقيقة متنقلاً بين مسيرة مليئة بالإنجازات الكروية لأسطورة خالدة في تاريخ الكرة السعودية.

كما سيكشف ماجد أو "السهم الملتهب" كما يحلو لمحبيه تسميته العديد من القصص المرتبطة بمسيرته،  ومنها قصة اتجاهه لمجال التدريب ومدى تقييمه لتلك التجربة، كما سيوضح نجم المنتخب ونادي النصر أبرز العوائق التي واجهته في مسيرته الرياضية وبعد اعتزاله.

وباختيار النجم ماجد عبدالله، يكمل برنامج المسار الذي يعرض على شاشة القناة السعودية مسيرته المميزة التي انطلقت منذ بداية الشهر المبارك باستضافة العديد من الأسماء الهامة التي تروي قصص نجاحها الملهمة.

ويكمل البرنامج مسيرة التميز للباقة الضخمة من البرامج التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان والتي تجاوزت 33 عملاً سعت من خلالها للدمج بين المحتوى الروحي والترفيهي لنيل رضاء المشاهد السعودي ومواكبة الخطوات التطويرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030م.

ماجد عبدالله
القناة السعودية
برنامج المسار

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أحدث التعليقات

شرحبيل
ابي افهم مدير الجامعه وش يبي يوصله يوم يقرر حضوري؟؟؟؟؟؟ وش يبي بالضبط.. بالإمكان تكون عن بعد والكل يرتاح
ابوبدر
خله ينثبر . مليون استشاري كل بوم واحد طالع يتفلسف . شككتوا الناس بصحتهم وبحياتهم. شددوا العقوبات على المخالفين واللي ما يطبقون التعليمات اما...
المهم
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