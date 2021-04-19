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بالفيديو.. الأمير سعود بن نايف يروي تفاصيل موقف لا ينساه للراحل سلطان العذل

منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. الأمير سعود بن نايف يروي تفاصيل موقف لا ينساه للراحل سلطان العذل

الرياض (صدى):
روى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، تفاصيل موقف لا ينساه حدث للراحل سلطان العذل.

وقال الأمير سعود بن نايف، خلال برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أنه تربط أسرته علاقات قوية لأسرة العذل منذ القدم، واصفًا معرفته إياهم بـ "معرفة نفسه لنفسه".

وأضاف أنه في أحد الأيام كانوا في إحدى المزارع في منطقة القصيم وزارهم والد سلطان العذل برفقة أبنائه، كما أنهم كانوا جيرانًا في الرياض وكان الأمير سعود يمر إلى بيتهم لزيارة أخوة الراحل الأكبر منه.

وأشار إلى أنه بعدما تخرج سلطان العذل كان الأمير سعود حينها يعمل في الأعمال الحرة وطلب منه العمل ليعملا سويًا وكان ذلك الوقت في الثمانينات؛ مؤكدًا أنه كان حريص على الاتقان في العمل، فيما بعد فترة أراد "العذل" أن يكون عمله الخاص ليشق طريقه؛ حيث قال الأمير سعود أنه "أكبره" في ذلك.

الأمير سعود بن نايف
سلطان العذل
اللقاء من الصفر

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أحدث التعليقات

شرحبيل
ابي افهم مدير الجامعه وش يبي يوصله يوم يقرر حضوري؟؟؟؟؟؟ وش يبي بالضبط.. بالإمكان تكون عن بعد والكل يرتاح
ابوبدر
خله ينثبر . مليون استشاري كل بوم واحد طالع يتفلسف . شككتوا الناس بصحتهم وبحياتهم. شددوا العقوبات على المخالفين واللي ما يطبقون التعليمات اما...
المهم
لازم رمل مستورد الأشغال توقفة.
زا
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الملل
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