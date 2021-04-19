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بالفيديو.. مشاجرة جماعية بين عدد من الشبان في إحدى شوارع جدة
منذ 19 دقيقة
1567
جدة (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة جماعية في إحدى شوارع محافظة جدة.
وأظهر الفيديو مجموعة من الشبان أوقفوا سيارتهم على طريق عام، وتبادلوا الضرب فيما بينهم.
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جدة
مشاجرة جماعية
التعليقات
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
سبحان اللي خلى الشارع خالي من السيارات، في هذي اللحظة المأساوية..
¥ ولد نجد ¥
الله سلمهم
¥ ولد نجد ¥
تصحيح لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
عبدالله
و حزب الله يدرب الحوثي في اليمن كيف يرسل علينا صواريخ. و وزير خارجية لبنان يمتنع عن ادانة الحوثي لانه يقول هذي سياسة النئ...
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