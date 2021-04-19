حرمان لاعبي دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم

وكالات (صدى):
كشف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، عن حرمان اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم.
وأوضح تشيفرين، أنه لن يتم السماح لهم باللعب في بطولة الأمم الأوروبية أو كأس العالم، فيما يعد ذلك هو التصعيد الأبرز حتى الآن من جانب اليويفا والفيفا؛ ردا على قرارات الأندية التي دشنت دوري السوبر الأوروبي.
وأكد تشيفرين رئيس الاتحاد، على وقوف الاتحاد الأوروبي وعالم كرة القدم صفا واحدا في مواجهة دوري السوبر الأوروبي، بينما دشن 12 ناديا أوروبا بطولة دوري السوبر الأوروبي، أمس الثلاثاء، وهم 6 أندية من الدوري الإنجليزي: آرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول، تشيلسي، وثلاثة من الدوري الإسباني: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ومثلها من الدوري الإيطالي: يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان.