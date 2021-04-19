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حرمان لاعبي دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم

منذ 25 دقيقة
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حرمان لاعبي دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم

وكالات (صدى):
كشف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، عن حرمان اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم.

وأوضح تشيفرين، أنه لن يتم السماح لهم باللعب في بطولة الأمم الأوروبية أو كأس العالم، فيما يعد ذلك هو التصعيد الأبرز حتى الآن من جانب اليويفا والفيفا؛ ردا على قرارات الأندية التي دشنت دوري السوبر الأوروبي.

وأكد تشيفرين رئيس الاتحاد، على وقوف الاتحاد الأوروبي وعالم كرة القدم صفا واحدا في مواجهة دوري السوبر الأوروبي، بينما دشن 12 ناديا أوروبا بطولة دوري السوبر الأوروبي، أمس الثلاثاء، وهم 6 أندية من الدوري الإنجليزي: آرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول، تشيلسي، وثلاثة من الدوري الإسباني: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ومثلها من الدوري الإيطالي: يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان.

أندية
يويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
منتخبات
السوبر الأوربي

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبحان اللي خلى الشارع خالي من السيارات، في هذي اللحظة المأساوية..
¥ ولد نجد ¥
الله سلمهم
¥ ولد نجد ¥
تصحيح لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
عبدالله
و حزب الله يدرب الحوثي في اليمن كيف يرسل علينا صواريخ. و وزير خارجية لبنان يمتنع عن ادانة الحوثي لانه يقول هذي سياسة النئ...

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