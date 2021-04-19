حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات حالة الطقس في المملكة، غدًا الثلاثاء، لافتًا إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
وأوضح مركز الأرصاد، أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وتتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلاً، بينما ارتفاع الموج: من متر الى متر ونصف يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب، حالة البحر: متوسط الموج.
وأشار المركز إلى أن الخليج العربي: الرياح السطحية: شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، فيما ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر، وحالة البحر: خفيف الموج.