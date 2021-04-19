مدرب الهلال والنصر السابق يهرب من تنفيذ حكم بسجنه 4 سنوات

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن السلطات القانونية في كرواتيا بصدد إصدار مذكرة توقيف دولية بحق زوران ماميتش، المدير الفني السابق لفريقي الهلال والنصر، عقب هروبه إلى البوسنة والهرسك على الرغم من صدور حكم قضائي بسجنه لمدة 4 سنوات و11 شهرًا.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة كرواتية حكما بالسجن على زوران ماميتش بعدما وجدته مذنبا بتهمة الفساد المالي في قضية شغلت الرأي العام في كرواتيا لفترة طويلة.
وأحرج سفر زوران ماميتش إلى البوسنة والهرسك، السلطات الكرواتية لتقاعسها عن منعه من السفر أو سحب جواز سفره لمنعه من مغادرة البلاد، فيما يدرس ماميتش قضاء عقوبة السجن في البوسنة والهرسك وليس في كرواتيا.