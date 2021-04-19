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تعليق علاء مبارك على مشاهد فض رابعة في «الاختيار 2»

منذ 22 دقيقة
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تعليق علاء مبارك على مشاهد فض رابعة في «الاختيار 2»

القاهرة (صدى):
أكد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن مشاهد فض اعتصام رابعة في مسلسل "الاختيار 2" لأنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وثقت الأحداث التي حدثت فى رابعة.

وأوضح علاء مبارك، أن المسلسل أظهر وجود مسلحين فى رابعة وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الأقسام، مضيفًا: "تحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا" .

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يوثق الأحداث التي تبعت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ومن بينها الحدث الأهم بفض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوى. ووثق العمل وجود مسلحين داخل الاعتصام وفوق أسطح العمارات وأظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت في الاعتصام قبل فضه.

 

 

علاء مبارك
الاختيار 2
اعتصام رابعة

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