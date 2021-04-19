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النتائج المترتبة على عدم قبول سياسة الخصوصية الجديدة في واتساب

منذ 32 دقيقة
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النتائج المترتبة على عدم قبول سياسة الخصوصية الجديدة في واتساب

وكالات (صدى):
أكد مطورو تطبيق "واتساب" أن مستخدمي التطبيق سيفقدون الوصول إلى التطبيق إذا لم يوافقوا على القواعد الجديدة.

وأوضح المطورون، أنهم سيضطرون إلى تقييد وظائف الحسابات التي لن تقرر قبول القواعد الجديدة، اعتبارا من الـ15 من مايو المقبل، حيث سيستبعد التطبيق تلك الحسابات.

وذكر المطورون في بيان: "لن تفقد حسابك، لكن لن يصبح بإمكانك إرسال رسائل باستخدام التطبيق، لا يزال بإمكانك تصدير محادثاتك القديمة لفترة وجيزة، ستستمر في تلقي المكالمات والإشعارات، لكنك لن تتمكن من قراءتها" .

وأشاروا إلى أنه سيتم منح الذين لم يوافقوا الشروط الجديدة، خيار تصدير رسائلهم بنظامي أندرويد وآي أو إس، ويمكن بعد ذلك حذف حسابك، لكن التطبيق حذر في بيانه من أن الحذف عملية لا رجعة فيها.

 

واتساب
سياسة الخصوصية الجديدة

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