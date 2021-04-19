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«الصحة»: تسجيل 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
2359
2
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، وتسجيل 896 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (389,598) حالة.
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التعليقات
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 4743
منذ 34 دقيقة
لاحول ولا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 4743
منذ 33 دقيقة
تصحيح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
سبحان اللي خلى الشارع خالي من السيارات، في هذي اللحظة المأساوية..
¥ ولد نجد ¥
الله سلمهم
¥ ولد نجد ¥
تصحيح لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين
عبدالله
و حزب الله يدرب الحوثي في اليمن كيف يرسل علينا صواريخ. و وزير خارجية لبنان يمتنع عن ادانة الحوثي لانه يقول هذي سياسة النئ...
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