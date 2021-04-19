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«الموارد البشرية» تدعو القطاع العام والخاص للتأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر توكلنا

منذ 47 دقيقة
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«الموارد البشرية» تدعو القطاع العام والخاص للتأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر توكلنا

الرياض (صدى):
‏دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، القطاع العام والخاص وغير الربحي إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل والتأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر تطبيق توكلنا.

وأوضحت الوزارة، أن من حالته محصن، أو محصن متعافى، أو محصن بالجرعة الأولى ومن لم تثبت إصابته، يمكنهم الحضور لمقر العمل، بينما المصاب والمخالط يمتنع من الحضور.

وقالت الوزارة: "أخذك اللقاح يحميك ويحمي عائلتك ويساهم في تكوين مناعة مجتمعية نعود من خلالها للحياة الطبيعية وننتهي من خطر الفيروس".

 

 

القطاع الخاص
الموارد البشرية
القطاع العام
لقاح كورونا
توكلنا

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