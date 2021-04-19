آخر تطورات قضية باسم عوض الله المتهم في أحداث الأردن الأخيرة

عمان (صدى):
أكدت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، المحامي محمد العفيف، وافق على رئاسة هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
وقال محمد العفيف، أنه وافق على الترافع عن عوض الله أمام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الفتنة" ، لافتا إلى أن القضية لا تزال ضمن الإجراءات الحقيقية.
وأدرج اسم باسم عوض الله بقضية محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة؛ حيث ذكر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أنه كان على اتصال مع الأمير حمزة ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.