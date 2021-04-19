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وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى ينبع الوطني

منذ ساعتين
2028
وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى ينبع الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى ينبع الوطني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: أخصائي / أخصائية تسويق: خبرة في التعامل مع الحاسب ومواقع التواصل الاجتماعي، معرفة بالتعامل مع الشركات، رخصة قيادة (سارية المفعول).

وتشمل وظيفة: محاسب / محاسبة: مسجلين في هيئة المحاسبين، وأخصائية أشعة: مصنفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لافتًا إلى أن بعض الوظائف يحتاج العمل فيها على فترتين.

وأشار المستشفى إلى أن التقديم بدأ اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة بالعنوان) من هنــــــــا .

 

 

وظائف
مستشفى ينبع الوطني

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