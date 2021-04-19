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سبب تخلي حاتم خيمي عن رئاسة نادي الوحدة

منذ 34 دقيقة
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سبب تخلي حاتم خيمي عن رئاسة نادي الوحدة

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب ورئيس نادي الوحدة سابقًا، حاتم خيمي، اليوم الاثنين، سبب عدم ترشحه مجددًا لرئاسة النادي في عام 2019، لافتًا إلى أنه فكر في هذا الأمر لأول مرة، عندما تعرض لحالة إغماء في المباراة التي جمعت فريقه مع فريق الأهلي في ديسمبر عام 2018، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حاتم خيمي، أنه علم حينها أنه عانى ارتفاعا شديدا في الضغط، لذلك أبلغ المسؤولين بترك رئاسة النادي، ولكنهم أصروا على استمراره لنهاية الموسم، وبعد ذلك تعرضت والدته لوعكة صحية، وأصبح أكثر ضغطًا، ومن هنا لم يترشح مجددًا في انتخابات رئاسة النادي، وفقًا لـ "المدينة" .

وأكد رئيس نادي الوحدة السابق، أن فريق الوحدة لكرة القدم حينها قدم موسما ممتازا برغم الظروف التي مرت عليهم، ومنها مغادرة المدرب فابيو كاريلي، ومشكلة ميدو، وغياب أنسيلمو دي مورايس بسبب إصابته، لافتًا إلى أنه ترك فائضًا ماديًا في النادي بقيمة 22 مليونًا للإدارة التي تسلمت المهمة بعده.

 

 

الوحدة
دوري المحترفين
حاتم خيمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

كككاكككا
مليكة هذي انت وهذي اخبارك
ابوحنين
تافه ومدفوع التكاليف رزق الهبل على المجانين
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور ، ربنا يسعدك وينفعك بمعلوماتك ويرزقك من حيث لا تحتسب .. آمين .. .. بس ياخي جننتي بثيابك انت ليه ماتقول...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني قصدك تقول كلام البروفيسور الشيخ زغلول النجار ، خرطي وكلامك صح ..؟؟ .. الشيخ زغلول النجار عالم دين وعالم جيلوجيا وعالم فلك وعالم...
وجهت نظر
اغبى عملية انقاذ اعلامنا يمارس الاثاره فقط

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