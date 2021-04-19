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المسند: لو كانت المملكة ملتصقة بأفريقيا لأصبح مناخها شبيهاً بجنوبي مصر

منذ 48 دقيقة
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المسند: لو كانت المملكة ملتصقة بأفريقيا لأصبح مناخها شبيهاً بجنوبي مصر

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، مشيرا إلى أنها ستنحصر على عدة مناطق.

وقال المسند:"الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة، لكنها تتقلص لتنحصر فوق أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من منطقتَي عسير والباحة، وعلى أجزاءٍ من منطقة مكة".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تُثير بعض الغبار في الشرقية و الكويت وجنوب العراق.. هذا والله أعلم".

وأضاف"المسند" قائلاً: "لو كانت السعودية ملتصقة بإفريقيا، ولا وجود للبحر الأحمر؛ لأصبح مناخها، والله أعلم، شبيها بجنوبي مصر و ليبيا والصحراء الكبرى (أقل مطراً)".

وأكد المسند: "البحر الأحمر يلعب دوراً مهماً؛ لكونه ممراً للكتل المدارية، بل حتى الاستوائية الرطبة والمُحفّزة من قِبل مراكز الضغوط المنخفضة".

مصر
إفريقياً
عبدالله المسند

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127163
منذ 16 دقيقة
يعني قصدك تقول كلام البروفيسور الشيخ زغلول النجار ، خرطي وكلامك صح ..؟؟

.. الشيخ زغلول النجار عالم دين وعالم جيلوجيا وعالم فلك وعالم الإعجاز العلمي في الكتاب والسنه ، قال : قبل الصدع الذي حصل وكوّن البحر الأحمر ، كانت آسيا وأفريقيا قارة واحده ، وبعد الصدع تشكّل البحر الأحمر ولازال البحر الأحمر يتسع ويباعد بين القارتين بمقدار 1سم كل سنه ( انا لست متأكداً تماماً انه 1 سم سنوياً ، ربما اكثر ) ، عموماً يا اخ المسند مشكور على اجتهادك ، ولكن حدِّث معلوماتك ، وستجد الحقيقه .

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أحدث التعليقات

كككاكككا
مليكة هذي انت وهذي اخبارك
ابوحنين
تافه ومدفوع التكاليف رزق الهبل على المجانين
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور ، ربنا يسعدك وينفعك بمعلوماتك ويرزقك من حيث لا تحتسب .. آمين .. .. بس ياخي جننتي بثيابك انت ليه ماتقول...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني قصدك تقول كلام البروفيسور الشيخ زغلول النجار ، خرطي وكلامك صح ..؟؟ .. الشيخ زغلول النجار عالم دين وعالم جيلوجيا وعالم فلك وعالم...
وجهت نظر
اغبى عملية انقاذ اعلامنا يمارس الاثاره فقط

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