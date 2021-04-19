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بالفيديو.. «الزعاق»: نعيش أمطار صيفية مسائية تُخلف «سيف الرحمة»

منذ 38 دقيقة
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بالفيديو.. «الزعاق»: نعيش أمطار صيفية مسائية تُخلف «سيف الرحمة»

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، إن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك أو "الصيف" ، ومن نتائجه أنه يُنبت جميع نباتات الربيع الصيفي "الأعشاب".

وقال خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو: "من أجمل وأورع المشاهد الطبيعية "سيف الرحمة"، وهي الألوان الطبيعية المحيطة بالغلاف الغازي بعد نزول المطر، وسميت بذلك لأنها مقوسة على شكل سيف، كما أنها تتخلق وتتواجد مع نزول رحمة الله علينا، المطر" .

وتابع الزعاق:" أشهر مسميات هذا المشهد عند العرب هو "قوس قزح" نسبة إلى جبل "قزح" الموجود في المزدلفة"، لافتًا إلى أن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك "الصيف" ومن نتائجه، إنبات أعشاب الربيع الصيفي، تغذية الآبار السطحية، ولهذا يسميه العرب بموسم الرحمة، وبعد سقوط مطر الصيف يتخلق سيف الرحمة.

 

خالد الزعاق
أمطار صيفية
موسم السماك
سيف الرحمة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127163
منذ 7 دقائق
احسنت يا دكتور ، ربنا يسعدك وينفعك بمعلوماتك ويرزقك من حيث لا تحتسب .. آمين ..

.. بس ياخي جننتي بثيابك انت ليه ماتقول لي وين تفصلهن ..

.. تصدق لياهلحين مافصلت ثوب عيد ، ودي اعرف من هو الخياط اللي تفصل عنده ..!!!

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أحدث التعليقات

كككاكككا
مليكة هذي انت وهذي اخبارك
ابوحنين
تافه ومدفوع التكاليف رزق الهبل على المجانين
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور ، ربنا يسعدك وينفعك بمعلوماتك ويرزقك من حيث لا تحتسب .. آمين .. .. بس ياخي جننتي بثيابك انت ليه ماتقول...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني قصدك تقول كلام البروفيسور الشيخ زغلول النجار ، خرطي وكلامك صح ..؟؟ .. الشيخ زغلول النجار عالم دين وعالم جيلوجيا وعالم فلك وعالم...
وجهت نظر
اغبى عملية انقاذ اعلامنا يمارس الاثاره فقط

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