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بالفيديو.. مدير مجمع «إرادة»: أصغر مدمن دخل المستشفى عمره 11 عامًا

منذ ساعة
1998
بالفيديو.. مدير مجمع «إرادة»: أصغر مدمن دخل المستشفى عمره 11 عامًا

علي القحطاني (صدى):
أكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد القحطاني، أمس الأحد، على عدم صحة ما تردد حول تنامي ظاهرة إدمان النساء في المملكة، مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح.

وأوضح الدكتور محمد القحطاني، خلال إحدى حلقات برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن المريضات المدمنات عددهن قليل، وبناء عليه يكتفي المجمع بوجود 7 أسرّة فقط داخله مُخصصة للنساء.

وأشار إلى أن أصغر مريض دخل المجمع بسبب الإدمان كان طفلا عمره يقارب من 11 أو 12 عاماً، لافتًا إلى أن أبواب المجمع مفتوحة للجميع ولا يحتاج العلاج داخله لواسطة.

وقال "القحطاني" أنه يتم التعامل مع ملفات المرضى بشكل سري، موضحاً أن كل الملفات أصبحت إلكترونية وليست ورقية، ما سهل عمليات المتابعة لكل ما يدور داخل المجمع.

الإدمان
الصحة النفسية
مجمع إرادة

التعليقات

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أحدث التعليقات

كككاكككا
مليكة هذي انت وهذي اخبارك
ابوحنين
تافه ومدفوع التكاليف رزق الهبل على المجانين
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور ، ربنا يسعدك وينفعك بمعلوماتك ويرزقك من حيث لا تحتسب .. آمين .. .. بس ياخي جننتي بثيابك انت ليه ماتقول...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني قصدك تقول كلام البروفيسور الشيخ زغلول النجار ، خرطي وكلامك صح ..؟؟ .. الشيخ زغلول النجار عالم دين وعالم جيلوجيا وعالم فلك وعالم...
وجهت نظر
اغبى عملية انقاذ اعلامنا يمارس الاثاره فقط

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