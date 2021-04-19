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رفع أجور العاملين السعوديين المتجاوزين 50 عامًا دون التقيد بنسبة 10%

منذ ساعة
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رفع أجور العاملين السعوديين المتجاوزين 50 عامًا دون التقيد بنسبة 10%

الرياض (صدى):
أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصاحب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما فما فوق، وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيد بنسبة 10 % بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وأوضحت المؤسسة، أن خطوات التنفيذ تتمثل في: الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة.

وأشارت إلى أن بعد ذلك يتم إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة 10 % وبما لا يتجاوز 4000 ريال، ثم الضغط على أيقونة (حفظ).

التأمينات الاجتماعية
أجور العاملين
برنامج نطاقات

التعليقات

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أحدث التعليقات

كككاكككا
مليكة هذي انت وهذي اخبارك
ابوحنين
تافه ومدفوع التكاليف رزق الهبل على المجانين
ابو محمد 😎 ✍️
احسنت يا دكتور ، ربنا يسعدك وينفعك بمعلوماتك ويرزقك من حيث لا تحتسب .. آمين .. .. بس ياخي جننتي بثيابك انت ليه ماتقول...
ابو محمد 😎 ✍️
يعني قصدك تقول كلام البروفيسور الشيخ زغلول النجار ، خرطي وكلامك صح ..؟؟ .. الشيخ زغلول النجار عالم دين وعالم جيلوجيا وعالم فلك وعالم...
وجهت نظر
اغبى عملية انقاذ اعلامنا يمارس الاثاره فقط

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