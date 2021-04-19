الأعداد السابقة للصحيفة

شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان

منذ ساعتين
2237
شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان

مكة المكرمة (صدى):
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة العديد من الموضوعات منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط :  هنا ‏ ، وقد جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.

رمضان
شؤون الحرمين
منصة تفاعلية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
كلامك عبدالله صح *** سكك الحديد في مصر قديمة جداً المفروض تجدد أو يكون عليها صيانة دوريه *** الله يرحم المتوفين * وألف سلامه...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
كجمغلو
الحمد لله ع السلامة
ابو عمار
فكره ممتازه .. وفقها الله وبارك لها و فيها

أخر الأخبار

شاهد.. لحظة انقاذ شاب لـ عائلة داخل مركبة تحركت دون سائق
شاهد.. لحظة انقاذ شاب لـ عائلة داخل مركبة تحركت دون سائق
منذ 8 دقائق 1241
عادة خاطئة ترفع الضغط الشرياني في رمضان
عادة خاطئة ترفع الضغط الشرياني في رمضان
منذ 13 دقيقة 1231
شاهد.. فيديو مؤثر لـ فلة الجزائرية بعد وفاة شقيقتها
شاهد.. فيديو مؤثر لـ فلة الجزائرية بعد وفاة شقيقتها
منذ 17 دقيقة 360
شروط ترشيح المواطنين لقيادة المدارس الأهلية
شروط ترشيح المواطنين لقيادة المدارس الأهلية
منذ 38 دقيقة 1749
إعادة حقن متعافين من كورونا بالفيروس لاختباره
إعادة حقن متعافين من كورونا بالفيروس لاختباره
منذ 43 دقيقة 1807
أم تضرب ابنها حتى الموت وتحتفظ بجثته
أم تضرب ابنها حتى الموت وتحتفظ بجثته
منذ 58 دقيقة 840
25 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل
25 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل
منذ ساعة 1685
ضبط 1,202 مخالفة لأنظمة العمل و225 مخالفة للإجراءات الاحترازية
ضبط 1,202 مخالفة لأنظمة العمل و225 مخالفة للإجراءات الاحترازية
منذ ساعة 1714
الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان
الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان
منذ ساعة 2155
تناول القرنفل مع الماء الدافئ ليلًا يخفف عدة مشاكل صحية
تناول القرنفل مع الماء الدافئ ليلًا يخفف عدة مشاكل صحية
منذ ساعة 1736