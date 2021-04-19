25 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر أكثر من 25 وظيفة بالقطاع الخاص بالرياض وجدة والخرج.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: باريستا، العدد 20 وظيفة، (صانع القهوه) (جدة): الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة عمل عالية الطاقة وعالية الحجم، فضلًا عن مبيعات – العدد 4 وظائف (الرياض): الشهادة الثانوية فما فوق، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدخل بيانات – العدد 3 وظائف (الخرج): بكالوريوس إدارة أو دعم تقني، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إلى جانب منسق بوكيهات ورد (الخرج): الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين، سكرتيرة (الرياض): بكالوريوس إدارة، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/09/06هـ الموافق 2021/04/18م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .