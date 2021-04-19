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25 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل

منذ ساعة
1684
25 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر أكثر من 25 وظيفة بالقطاع الخاص بالرياض وجدة والخرج.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: باريستا، العدد 20 وظيفة، (صانع القهوه) (جدة): الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة عمل عالية الطاقة وعالية الحجم، فضلًا عن مبيعات – العدد 4 وظائف (الرياض): الشهادة الثانوية فما فوق، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدخل بيانات – العدد 3 وظائف (الخرج): بكالوريوس إدارة أو دعم تقني، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إلى جانب منسق بوكيهات ورد (الخرج): الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين، سكرتيرة (الرياض): بكالوريوس إدارة، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/09/06هـ الموافق 2021/04/18م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

 

وظائف
جدة
الرياض
الخبر
شركة باب رزق جميل

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أحدث التعليقات

رااايق
كلامك عبدالله صح *** سكك الحديد في مصر قديمة جداً المفروض تجدد أو يكون عليها صيانة دوريه *** الله يرحم المتوفين * وألف سلامه...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
كجمغلو
الحمد لله ع السلامة
ابو عمار
فكره ممتازه .. وفقها الله وبارك لها و فيها

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