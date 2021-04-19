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الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

منذ ساعة
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الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان، وكذلك متى يكون القيء مُفسداً للصيام.

وقال الخثلان أنه يجوز للمرأة أخذ هذه الحبوب إذا لم تكن مضرة بصحتها، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها.

ودعا الخثلان بعدم أخذ هذه الحبوب مطلقًا؛ لأنها تمنع حدوث شيء طبيعي بجسم المرأة، مرجحًا أن يكون لهذا المنع آثار سلبية على صحة المرأة على المدى البعيد.

من ناحية أخرى أخرى، قال الشيخ بأن القيء يصبح مُفسداً للصيام إذا تعمد المرء التقيؤ، أما في حال كان الأمر خارجًا عن إرادة المسلم فيعد صومه صحيحًا.

شهر رمضان
الشيخ سعد الخثلان
حبوب منع الحيض

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48978
منذ 53 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

رااايق
كلامك عبدالله صح *** سكك الحديد في مصر قديمة جداً المفروض تجدد أو يكون عليها صيانة دوريه *** الله يرحم المتوفين * وألف سلامه...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
كجمغلو
الحمد لله ع السلامة
ابو عمار
فكره ممتازه .. وفقها الله وبارك لها و فيها

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