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تجمع عائلة لمشاهدة التلفزيون في الظهران قبل 54 عام 

منذ ساعة
1491
تجمع عائلة لمشاهدة التلفزيون في الظهران قبل 54 عام 

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
كلامك عبدالله صح *** سكك الحديد في مصر قديمة جداً المفروض تجدد أو يكون عليها صيانة دوريه *** الله يرحم المتوفين * وألف سلامه...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
محمد مدخلي
عذر اقبح من ذنب خايفين عليهم من الحر بسبب عدم تشغيل المكيفات وحر صواريخ الخونة الغدارين الحوثيين ايش رايكم عادي عندك يامتحدث الجامعه العالم...
كجمغلو
الحمد لله ع السلامة
ابو عمار
فكره ممتازه .. وفقها الله وبارك لها و فيها

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