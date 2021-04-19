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رئيس الأركان العامة يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي بالمرابطين في الحد الجنوبي

منذ ساعتين
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رئيس الأركان العامة يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي بالمرابطين في الحد الجنوبي

الرياض (صدى):
زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، القيادات العسكرية في كل من جازان ونجران وشروره، والوحدات التابعة لها.

واستمع الفريق الرويلي أثناء الزيارة إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، مطلعاً على سير العمل في جميع الوحدات المرابطة .

ونقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيداً بالمواقف الشجاعة والبطولية للقوات المشتركة في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة والقوات المشتركة في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.

وفي ختام الجولة شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المشاركة في قوة شرورة وقوات التحالف.

الحد الجنوبي
المنطقة الجنوبية
هيئة الأركان العامة
القيادات العسكرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

جار القمر
فعلاً نادي ضجيج يشوفون الخطأ وينكرون في كل مكان صياح هذا ومركزهم الخامس وكانوا قبل الأخير كيف لو كانوا متصدرين لكن اعذروهم كانوا ملطشه...
ابو عمار
ممتاز جدا .. جاك الموت يا تارك الصلاه
رااايق
الله أعلم ***!!!!
ابو عمار
نجم عراقي يحمل الجنسيه الكويتيه وعايش في المغرب مع زوجته واطفاله
ابو عمار
معليش لكل جواد كبوه فلنلتمس لادارة الجامعه العذر

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