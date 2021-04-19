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هونج كونج تعلق الرحلات الجوية القادمة من 3 دول لمدة أسبوعين

منذ ساعة
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هونج كونج تعلق الرحلات الجوية القادمة من 3 دول لمدة أسبوعين

هونج كونج (صدى):
علقت سلطات هونج كونج الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان والفلبين ابتداء من يوم غد 20 أبريل لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحولة (إن501واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى.

وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية" بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يومًا الماضية.

وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس ليبلغ عدد المصابين أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة, كما حثت السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة على اتباع التدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس والسرعة في أخذ اللقاح.

الهند
هونج كونج
الرحلات الجوية

التعليقات

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أحدث التعليقات

جار القمر
فعلاً نادي ضجيج يشوفون الخطأ وينكرون في كل مكان صياح هذا ومركزهم الخامس وكانوا قبل الأخير كيف لو كانوا متصدرين لكن اعذروهم كانوا ملطشه...
ابو عمار
ممتاز جدا .. جاك الموت يا تارك الصلاه
رااايق
الله أعلم ***!!!!
ابو عمار
نجم عراقي يحمل الجنسيه الكويتيه وعايش في المغرب مع زوجته واطفاله
ابو عمار
معليش لكل جواد كبوه فلنلتمس لادارة الجامعه العذر

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