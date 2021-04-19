الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. قصة فتاة تستثمر إتقانها للغة الإشارة وتفتح "فود ترك" للصم والبُكم

منذ ساعة
1674
بالفيديو.. قصة فتاة تستثمر إتقانها للغة الإشارة وتفتح "فود ترك" للصم والبُكم

الرياض (صدى):
حرصت فتاة سعودية على استثمار موهبتها في إتقان لغة الإشارة، بفتح مشروع عربة "فود ترك"، وخصصته لفئة الصم والبُكم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الفتاة وتدعى مشاعل الحمود أنها رغبت في خدمة فئة الصم والبكم بسبب عدم وجود مطاعم ومقاهٍ مُخصصة لها، بالإضافة إلى ربط تخصصها الدراسي بطبيعة المشروع، مشيرة إلى أنها تعرض قائمة الطلبات لديها باللغة العربية ولغة الإشارة أيضًا، بالإضافة إلى لوحة لتدوين ملاحظاتهم، معبرةً عن أملها في تعميم هذه الفكرة في جميع المطاعم والمقاهي.

وأكد سعد الحمود والد الفتاة، إنه أنه قدم لابنته الدعم المعنوي والفني حتى تصل إلى النجاح الذي حققته، وشجعها منذ البداية على فكرتها كونها مميزة وفريدة من نوعها.

لغة الإشارة
فود ترك
الصم والبكم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
الله أعلم ***!!!!
ابو عمار
نجم عراقي يحمل الجنسيه الكويتيه وعايش في المغرب مع زوجته واطفاله
ابو عمار
معليش لكل جواد كبوه فلنلتمس لادارة الجامعه العذر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
مبروك

أخر الأخبار

الخطوط الحديدية توضح مدى إمكانية إبراز النسخة الرقمية من الهوية الوطنية عند السفر
الخطوط الحديدية توضح مدى إمكانية إبراز النسخة الرقمية من الهوية الوطنية عند السفر
منذ 34 دقيقة 1631
تعرف على فوائد تناول ثمرتي كيوي يوميا
تعرف على فوائد تناول ثمرتي كيوي يوميا
منذ 44 دقيقة 1458
نهى نبيل: أفكر في التمثيل وتقديم الفوازير (فيديو)
نهى نبيل: أفكر في التمثيل وتقديم الفوازير (فيديو)
منذ ساعة 473
بالفيديو.. قصة فتاة تستثمر إتقانها للغة الإشارة وتفتح "فود ترك" للصم والبُكم
بالفيديو.. قصة فتاة تستثمر إتقانها للغة الإشارة وتفتح "فود ترك" للصم والبُكم
منذ ساعة 1679
هونج كونج تعلق الرحلات الجوية القادمة من 3 دول لمدة أسبوعين
هونج كونج تعلق الرحلات الجوية القادمة من 3 دول لمدة أسبوعين
منذ ساعة 1977
النفط يهبط مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند
النفط يهبط مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند
منذ ساعة 1824
بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتيات وشبان داخل مطعم
بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتيات وشبان داخل مطعم
منذ ساعة 1115
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة
منذ ساعة 2120
بالفيديو.. جامعة جازان تعلن نتائج التحقيقات في واقعة اختبار الطالبات بالممرات
بالفيديو.. جامعة جازان تعلن نتائج التحقيقات في واقعة اختبار الطالبات بالممرات
منذ ساعتين 3086
الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل نزول الدولار وعوائد السندات
الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل نزول الدولار وعوائد السندات
منذ ساعتين 2160