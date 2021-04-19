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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة

منذ 10 دقائق
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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة التوظيف عن توفر أكثر من 55 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق بجدة والمدينة المنورة والأحساء.

واشترطت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وتضمنت الوظائف

- أمين مستودع .

- موظف إدخال بيانات.

- مساعد مشتريات.

- مراقب ثاني جهاز التحكم.

- مشرف خدمات مشتريات .

- مسؤول مشتريات ثاني.

- مسؤول مشتريات أول.

- أمين مستودع أول.

- مخطط المواد ثاني.

- مخطط المواد أول.

- سائق .

- مشرف تخطيط المواد.

- مهندس معالجة مياه .

- مهندس صيانة .

- فني مهني ثاني .

- فني مهني أول .

- أخصائي مراقبة الممتلكات أول.

- أخصائي مراقبة الممتلكات ثاني .

- مساعد لوجستي .

- مساعد مشتريات ثاني.

- أمين مستودع ثاني .

- استشاري طب الأطفال وحدة العناية المركزة.

- استشاري أمراض المخ والاعصاب.

- استشاري أمراض القلب.

- استشاري مساعد طب وجراحة العيون.

- مساعد استشاري جراحة التجميل.

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اختيار - الوظائف الشاغرة - ثم القسم المخصص  هنا

الحرس الوطني
الشؤون الصحية
وظيفة شاغرة

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