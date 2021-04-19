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بالفيديو.. جامعة جازان تعلن نتائج التحقيقات في واقعة اختبار الطالبات بالممرات

منذ 29 دقيقة
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بالفيديو.. جامعة جازان تعلن نتائج التحقيقات في واقعة اختبار الطالبات بالممرات

جازان (صدى):
أعلن المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق نتائج التحقيقات في واقعة قيام بعض طالبات كلية الصيدلة بأداء اختباراتهن في أحد ممرات الكلية.

وقال محرق أن التحقيقات توصلت إلى أن تأخر مسؤولة الصيانة عن الحضور تسبب في عدم تشغيل تكييف القاعات، ومن ثم إجراء الاختبارات بالممرات خوفاً على الطالبات، لافتا إلى أنه صدر قرار بناءً على التحقيقات بإنهاء تكليف ثلاثة من المُتسببات في الواقعة، كما سيتم محاسبتهن على هذا الأمر طبقاً للأنظمة واللوائح.

وقدم محرق الاعتذار للطالبات اللاتي ظهرن وهن يؤدين اختباراتهن في أحد ممرات الكلية، مبيناً أنه كان بإمكان إدارة الكلية التصرف بشكل أفضل

الطالبات
جامعة جازان
التحقيقات
ممرات الكلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8267
منذ 18 دقيقة
حاسبوهم ليه لأ . عندنا يأخذوا ٤٠٠٠ ريال على المكيفات فوق فاتورة الكهرباء حبذا لو تحاسبهم أيضا لأن ال٥٠٠ ريال هذه هي رأس مال خويكم طول الشهر يعني اتبرد بها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8267
منذ 16 دقيقة
كلنا جامعة جازان

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