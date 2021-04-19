الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
متجر لبيع فوانيس رمضان في مصر قديما
منذ ساعة
557
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
شكلي بأعزل .. واضحة وضوح حبة الصفار في صحن بيض العيون
د محمد ماجد بخش
معاليها في نظرنا وزيرة غير متوجة وقريبا نفرح لها
د محمد ماجد بخش
كلنا جامعة جازان
د محمد ماجد بخش
حاسبوهم ليه لأ . عندنا يأخذوا ٤٠٠٠ ريال على المكيفات فوق فاتورة الكهرباء حبذا لو تحاسبهم أيضا لأن ال٥٠٠ ريال هذه هي رأس مال...
د محمد ماجد بخش
أحس إني يا أصحاب السعادة مسؤولي صحيفة صدى الإلكترونية داخل خزان موية فارغ أصيح لوحدي هنا وما أحد درى بما جرى وكان يا ما...
أخر الأخبار
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة
منذ 9 دقائق
1263
بالفيديو.. جامعة جازان تعلن نتائج التحقيقات في واقعة اختبار الطالبات بالممرات
منذ 29 دقيقة
1487
رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع
منذ 40 دقيقة
1967
أستاذ جامعي يتحرش بزميلاته ويحاول استغلالهن جنسياً
منذ 49 دقيقة
585
خطورة تخزين وتسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية
منذ 59 دقيقة
1216
العنف الأسري يتفاعل مع شكوى بشأن تعرض فتاة للاعتداء على يد عمها وزوجته
منذ ساعة
1723
متجر لبيع فوانيس رمضان في مصر قديما
منذ ساعة
562
شاهد..أميرة الناصر تعود لطليقها مشعل الخالدي
منذ ساعة
580
بالفيديو..مصير مواطن سرق محال تموينات بالمدينة المنورة
منذ ساعة
1875
إجراء قضائي يحمي والدة حلا الترك من السجن
منذ ساعة
480