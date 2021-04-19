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وصفة لإزالة آثار الكمامة على البشرة

منذ 27 دقيقة
1371
وصفة لإزالة آثار الكمامة على البشرة

متابعة أميرة خالد (صدى):
أصبحت الكمامة جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، وقد تتسبب في إصابة البشرة بالبثور والالتهابات.

وينصح خبراء البشرة باستخدام كمامة قطنية لتصبح أكثر نعومة على البشرة، مع الاهتمام بوضع كريم مرطب قبل ارتداء الكمامة لكي يقلل الاحتكاك مع البشرة.

ومن الطرق التي من شأنها الحفاظ على البشرة من أضرار ارتداء الكمامة أوقات طويلة، استخدام ماسك جل الصبار.

والماسك يتكون من: ملعقتان كبيرتان من جل الصبار وزيت اللوز الحلو وماء الورد، ويتم خلط هذه المكونات واستخدامها على الوجه مباشرة.

ويٌنصح بتكرار تلك الوصفة أكثر من مرة يوميًا لأصحاب البشرة الدهنية، إذ تفرز مواد ضارة ينتج عنها حبوب.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إيران ومن سلك دربها هم منتجوا الحشيش مع بعض جيرانها في مثلث زراعة الأفيون
د محمد ماجد بخش
زوجتي داعية وما قالت لي كذا حفظها الله لنا أم عبدالله الدكتورة اللي عملها وعلمها إن شاء الله لوجه الله الكريم تقبل الله منها...
د محمد ماجد بخش
خجلانين يقولوا كوفيد ١٩ مثلا
د محمد ماجد بخش
دكتورة من طراز فريد ونادر علما ووفاءا وعملا ومسؤلية وعهدا نفخر جميعنا بها أكاديميين ومواطنين
د محمد ماجد بخش
الحمد لله نلنا منها أوفر الحظ والنصيب

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