وصفة لإزالة آثار الكمامة على البشرة

متابعة أميرة خالد (صدى):
أصبحت الكمامة جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، وقد تتسبب في إصابة البشرة بالبثور والالتهابات.
وينصح خبراء البشرة باستخدام كمامة قطنية لتصبح أكثر نعومة على البشرة، مع الاهتمام بوضع كريم مرطب قبل ارتداء الكمامة لكي يقلل الاحتكاك مع البشرة.
ومن الطرق التي من شأنها الحفاظ على البشرة من أضرار ارتداء الكمامة أوقات طويلة، استخدام ماسك جل الصبار.
والماسك يتكون من: ملعقتان كبيرتان من جل الصبار وزيت اللوز الحلو وماء الورد، ويتم خلط هذه المكونات واستخدامها على الوجه مباشرة.
ويٌنصح بتكرار تلك الوصفة أكثر من مرة يوميًا لأصحاب البشرة الدهنية، إذ تفرز مواد ضارة ينتج عنها حبوب.