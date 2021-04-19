الأعداد السابقة للصحيفة

سلوى الهزاع: أهل بريدة جهزولي عريس بعمر الـ 16 ووالدي شجعني على الرفض

منذ 36 دقيقة
1621
1
سلوى الهزاع: أهل بريدة جهزولي عريس بعمر الـ 16 ووالدي شجعني على الرفض

نايف السالم (صدى):
روت البروفيسورة الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، رئيس واستشاري أمراض وجراحة العيون وكبير العلماء واستشاري الأمراض الوراثية في مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ما واجهته فور عودتها من أمريكا إلى المملكة.

وقالت الهزاع: "رجعت من أمريكا وما كنت أتكلم عربي، وتقدم لي شخص للزواج وكان عمري 16سنة ورفضت رفض تام".

وأضافت: "الوالد شجعني على الرفض، كان يقولي على طرف قولي لا، بس ما تقولي أني اللي أشجعك".

وتطرقت الهزاع خلال لقاءها ببرنامج "المسار" إلى اتصال الملك عبد الله -رحمه الله- بها وطلبه منها أن تكون رئيسة لجنة الصداقة السعودية في واشنطن، موضحة أنها كانت بمثابة "جسر بين السعودية وبين أمريكا".

وأشارت الهزاع إلى أنها في عام 1997م أصبحت أول امرأة سعودية رئيسة قسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

بريدة
سلوى الهزاع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8241
منذ 20 دقيقة
دكتورة من طراز فريد ونادر علما ووفاءا وعملا ومسؤلية وعهدا نفخر جميعنا بها أكاديميين ومواطنين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إيران ومن سلك دربها هم منتجوا الحشيش مع بعض جيرانها في مثلث زراعة الأفيون
د محمد ماجد بخش
زوجتي داعية وما قالت لي كذا حفظها الله لنا أم عبدالله الدكتورة اللي عملها وعلمها إن شاء الله لوجه الله الكريم تقبل الله منها...
د محمد ماجد بخش
خجلانين يقولوا كوفيد ١٩ مثلا
د محمد ماجد بخش
دكتورة من طراز فريد ونادر علما ووفاءا وعملا ومسؤلية وعهدا نفخر جميعنا بها أكاديميين ومواطنين
د محمد ماجد بخش
الحمد لله نلنا منها أوفر الحظ والنصيب

أخر الأخبار

إجراء قضائي يحمي والدة حلا الترك من السجن
إجراء قضائي يحمي والدة حلا الترك من السجن
منذ 15 دقيقة 167
وصفة لإزالة آثار الكمامة على البشرة
وصفة لإزالة آثار الكمامة على البشرة
منذ 27 دقيقة 1367
سلوى الهزاع: أهل بريدة جهزولي عريس بعمر الـ 16 ووالدي شجعني على الرفض
سلوى الهزاع: أهل بريدة جهزولي عريس بعمر الـ 16 ووالدي شجعني على الرفض
منذ 36 دقيقة 1624
غموض حول سبب وفاة نائب قائد فيلق القدس محمد حجازي
غموض حول سبب وفاة نائب قائد فيلق القدس محمد حجازي
منذ ساعة 1688
مطرب مصري يعترف على الهواء بضربه لطليقته
مطرب مصري يعترف على الهواء بضربه لطليقته
منذ ساعة 525
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
منذ ساعة 1577
الحصيني: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار على 4 مناطق
الحصيني: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار على 4 مناطق
منذ ساعة 1878
إصابة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي بفيروس كورونا
إصابة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي بفيروس كورونا
منذ ساعتين 2179
توضيح من شرطة الرياض بشأن مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين
توضيح من شرطة الرياض بشأن مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين
منذ ساعتين 3207
الأمير عبدالله بن مساعد يعارض بطولة السوبر الأوروبي
الأمير عبدالله بن مساعد يعارض بطولة السوبر الأوروبي
منذ ساعتين 2267