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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

منذ ساعة
1575
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, حالة البحر متوسط الموج.

الرياض
الطقس

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د محمد ماجد بخش
إيران ومن سلك دربها هم منتجوا الحشيش مع بعض جيرانها في مثلث زراعة الأفيون
د محمد ماجد بخش
زوجتي داعية وما قالت لي كذا حفظها الله لنا أم عبدالله الدكتورة اللي عملها وعلمها إن شاء الله لوجه الله الكريم تقبل الله منها...
د محمد ماجد بخش
خجلانين يقولوا كوفيد ١٩ مثلا
د محمد ماجد بخش
دكتورة من طراز فريد ونادر علما ووفاءا وعملا ومسؤلية وعهدا نفخر جميعنا بها أكاديميين ومواطنين
د محمد ماجد بخش
الحمد لله نلنا منها أوفر الحظ والنصيب

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