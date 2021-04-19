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الأمير عبدالله بن مساعد يعارض بطولة السوبر الأوروبي

منذ 55 دقيقة
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الأمير عبدالله بن مساعد يعارض بطولة السوبر الأوروبي

ماجد محمد (صدى):
أعلن الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفليد يونايتد الإنجليزي، معارضته لإقامة بطولة السوبر الأوروبي.

وقال الأمير ابن مساعد: "من أجل إيقاف السوبر الأوروبي، أقترح على الفيفا أن يٌخبر الـ12 نادي بأنه في حال لم يتراجعوا عن القرار فـجميع اللاعبين سيكونون أحرارًا ويمكنهم التوقيع لأي فريق آخر بالمجان".

وكان مسؤولو 12 ناديًا أوروبيًا قد أعلنوا رسميًا تشكيل بطولة السوبر الأوروبي، موضحين الرغبة في إنشاء مسابقة جديدة للأندية.

وانضم كل من: ميلان، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وآرسنال، كأندية مؤسسة.

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