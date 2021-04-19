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رسميًا.. الإعلان عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي

منذ 18 دقيقة
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رسميًا.. الإعلان عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أعلن مسؤولو 12 ناديًا أوروبيًا رسميًا تشكيل بطولة السوبر الأوروبي، موضحين الرغبة في إنشاء مسابقة جديدة للأندية.

وفي بيان رسمي أعلن 12 ناديًا من أكبر الأندية الأوروبية إنشاء بطولة جديدة هي الدوري الممتاز، وستديرها الأندية المؤسسة.

وانضم كل من: "ميلان، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وآرسنال، كأندية مؤسسة، وستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام قبل الموسم الافتتاحي الذي يبدأ في أقرب وقت".

وأكد البيان أن سبب تسريع فكرة إنشاء بطولة السوبر الأوروبي هو تأثير انتشار فيروس كورونا على اقتصاد كرة القدم، وعدم استقراره .‎

الدوري الممتاز
دوري السوبر الأوروبي

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههه،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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