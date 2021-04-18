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"إحسان" تعلن عن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال

منذ ساعة
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"إحسان" تعلن عن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال

الرياض (صدى):
أعلنت منصة "إحسان" عن تجاوز التبرعات حاجز الـ 300 مليون ريال، وذلك عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري التي أطلقتها يوم الجمعة الماضية.

وأشارت إلى أنها استقبلت منذ تدشينها في شعبان الماضي أكثر من 3 ملايين زائر، وأسهمت في خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى الآن، عبر أكثر من 200 جهة رسمية شريكة تُعنى بالقطاع الخيري، حيث تجاوزت تبرعات المحسنين لداخل المملكة ما نسبته 99 % من إجمالي التبرعات.

وتابعت أنها أتاحت فرص التبرع خارج المملكة للحالات المُقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بناء على اختيار المتبرع نفسه لتلك الفرص.

وأوضحت أنه تعمل على دعم فرص التبرع والمشاريع الخيرية في مناطق المملكة كافة، وفي شتى مجالات العمل الخيري والإنساني، حيث تضم فرصا للتبرع في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها.

التبرعات
منصة إحسان
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8229
منذ 20 دقيقة
في الدنيا حطام قد تنامى في القدر الأجل قد ترجل

كم من الصحف الصحاف الحصيفات طوت ذاك المبجل

إذ كانت جمادات القلوب في الخطوب تقررت أن ترهل

لفانا المطعم والمسكن والمشرب والكساء المهلهل

طوبى وطب نفسا بطوبى وطب طيبا بطوبى وتهلل

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا نصاب ولا قصاب فقد كسر الباب واستوت الجودي على يبس تباب
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
الملل
الظاهر انها عندها العذر وماهي صايمه اليوم
د محمد ماجد بخش
في الدنيا حطام قد تنامى في القدر الأجل قد ترجل كم من الصحف الصحاف الحصيفات طوت ذاك المبجل إذ كانت جمادات القلوب في الخطوب تقررت أن ترهل لفانا المطعم والمسكن والمشرب والكساء المهلهل طوبى وطب نفسا بطوبى وطب طيبا بطوبى وتهلل
الملل
انتبهي من الهندي يصوم ويفطر علي فلفل حار

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