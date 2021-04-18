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صالح النعيمه بعد فوز الهلال: نشكر اللاعبين وبإنتظار اللقاءات القادمة

منذ ساعة
1676
صالح النعيمه بعد فوز الهلال: نشكر اللاعبين وبإنتظار اللقاءات القادمة

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الهلال السابق، صالح النعيمه، رسالة شكر إلى لاعبي الهلال الذين تمكنوا مساء اليوم من تحقيق الانتصار على شباب الأهلي دبي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكتب النعيمه على حسابه بموقع تويتر :"الإصرار والتركيز وروح الفريق الواحد ، انعكس ايجابياً على مستوى الفريق بشكل واضح ، شكراً على كل ماقدمه اللاعبين في هذا اللقاء ، بإنتظار مواصلة ذلك في اللقاءات القادمة وبالتوفيق".

يذكر أن الهلال فاز على شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الأول لحساب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

الأهلي
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
نادي شباب الأهلي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا نصاب ولا قصاب فقد كسر الباب واستوت الجودي على يبس تباب
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
الملل
الظاهر انها عندها العذر وماهي صايمه اليوم
د محمد ماجد بخش
في الدنيا حطام قد تنامى في القدر الأجل قد ترجل كم من الصحف الصحاف الحصيفات طوت ذاك المبجل إذ كانت جمادات القلوب في الخطوب تقررت أن ترهل لفانا المطعم والمسكن والمشرب والكساء المهلهل طوبى وطب نفسا بطوبى وطب طيبا بطوبى وتهلل
الملل
انتبهي من الهندي يصوم ويفطر علي فلفل حار

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