صالح النعيمه بعد فوز الهلال: نشكر اللاعبين وبإنتظار اللقاءات القادمة

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الهلال السابق، صالح النعيمه، رسالة شكر إلى لاعبي الهلال الذين تمكنوا مساء اليوم من تحقيق الانتصار على شباب الأهلي دبي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وكتب النعيمه على حسابه بموقع تويتر :"الإصرار والتركيز وروح الفريق الواحد ، انعكس ايجابياً على مستوى الفريق بشكل واضح ، شكراً على كل ماقدمه اللاعبين في هذا اللقاء ، بإنتظار مواصلة ذلك في اللقاءات القادمة وبالتوفيق".
يذكر أن الهلال فاز على شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الأول لحساب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.