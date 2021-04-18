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الجابر يعلق على فوز الهلال على شباب الأهلي 

منذ ساعة
1842
الجابر يعلق على فوز الهلال على شباب الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
علق أسطورة نادي الهلال والمنتخب السابق سامي الجابر، على فوز الهلال على شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال سامي الجابر:"مبروك للمدرج الفخم فوز مهم أجمل مافيه عودة البطل محمد البريك".

وكان فريق الهلال، انتزع فوزا ثمينا من نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الأول لحساب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

الهلال
سامي الجابر
دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا نصاب ولا قصاب فقد كسر الباب واستوت الجودي على يبس تباب
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييف..
الملل
الظاهر انها عندها العذر وماهي صايمه اليوم
د محمد ماجد بخش
في الدنيا حطام قد تنامى في القدر الأجل قد ترجل كم من الصحف الصحاف الحصيفات طوت ذاك المبجل إذ كانت جمادات القلوب في الخطوب تقررت أن ترهل لفانا المطعم والمسكن والمشرب والكساء المهلهل طوبى وطب نفسا بطوبى وطب طيبا بطوبى وتهلل
الملل
انتبهي من الهندي يصوم ويفطر علي فلفل حار

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