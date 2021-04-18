الجابر يعلق على فوز الهلال على شباب الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
علق أسطورة نادي الهلال والمنتخب السابق سامي الجابر، على فوز الهلال على شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقال سامي الجابر:"مبروك للمدرج الفخم فوز مهم أجمل مافيه عودة البطل محمد البريك".
وكان فريق الهلال، انتزع فوزا ثمينا من نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الأول لحساب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.