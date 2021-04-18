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الهلال يتجاوز شباب الأهلي ويصل إلى النقطة الرابعة 

منذ 13 دقيقة
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الهلال يتجاوز شباب الأهلي ويصل إلى النقطة الرابعة 

نواف السالم (صدى):
انتزع فريق الهلال، فوزا ثمينا من نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وافتتح بافيتمبي جوميز أهداف اللقاء لصالح الهلال عند الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن وضعها بقوة في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 28، تمكن أندريه كاريلو من تسجيل الهدف الثاني لصالح الهلال، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وصوبها على يمين الحارس بقوة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الأول لحساب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة، الأربعاء 21 أبريل بين كل من (الهلال - الاستقلال الطاجيكي • أجمك - شباب الأهلي).

الهلال
دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
لللللللل ⚪🔵💙🔵⚪ للللللللل الف الف مبروووووك الفوز يازعماء اسيا ياكايدهم ياكاويهم وغايظهم ⚪🔵⚪💙🔵⚪🔵
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووووووك للزعيم للموج الازرق ⚪🔵⚪🔵💙🔵⚪🔵⚪ مين اللي يقول بالتوفيق لشباب الأهلي الاماراتي الزعيم ياكاويهم ويا كايدهم سمعونا صراخكم وهياطكم
ساميو
البلا مو هنا... البلا اذا جاك رقم التحقق بجوالك وخذه النصاب دون ماتعطيه.... كيف ماتدري
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووووووك للزعيم للموج الازرق ⚪🔵⚪🔵💙🔵⚪🔵⚪ مين اللي يقول بالتوفيق لشباب الأهلي الاماراتي الزعيم ياكاويهم ويا كايدهم سمعونا صراخكم وهياطكم
خبير زمانه
على القوة يانزاهه والقائمين عليها نظفو البلد من السارقين تابعو حسابات كبار المسئولين العسكريين والمدنيين ومدراء المشاريع والمناقصات بالادارات ومدراء الادارات المالية بجميع الادارات والوزارات حتى من تقاعد ستجدون ارصه وحسابات مليونيه خلال خدمتهم مشاريع اعطيت بقيمه مضاعفه عدة مرات باغلب المشاريع خلال السنوات الماضيه وانكشفت الان الامور في زمن الحزم وبجهود نزاهه والقائمين عليها والله يعينكم على تنظيف البلد وحفظه من السارقين

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