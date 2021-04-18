الهلال يتجاوز شباب الأهلي ويصل إلى النقطة الرابعة 

نواف السالم (صدى):
انتزع فريق الهلال، فوزا ثمينا من نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وافتتح بافيتمبي جوميز أهداف اللقاء لصالح الهلال عند الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن وضعها بقوة في منتصف المرمى.
وفي الدقيقة 28، تمكن أندريه كاريلو من تسجيل الهدف الثاني لصالح الهلال، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وصوبها على يمين الحارس بقوة.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الأول لحساب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة، الأربعاء 21 أبريل بين كل من (الهلال - الاستقلال الطاجيكي • أجمك - شباب الأهلي).