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توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن التوأم السيامي اليمني

منذ ساعة
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توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن التوأم السيامي اليمني

الرياض (صدى):
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بنقل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" أبناء محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

أوضح ذلك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية - رعاه الله - العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

وأشار معاليه إلى إن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة مملكة العطاء والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

ومن المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة.

خادم الحرمين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
التوأم السيامي اليمني

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
لللللللل ⚪🔵💙🔵⚪ للللللللل الف الف مبروووووك الفوز يازعماء اسيا ياكايدهم ياكاويهم وغايظهم ⚪🔵⚪💙🔵⚪🔵
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووووووك للزعيم للموج الازرق ⚪🔵⚪🔵💙🔵⚪🔵⚪ مين اللي يقول بالتوفيق لشباب الأهلي الاماراتي الزعيم ياكاويهم ويا كايدهم سمعونا صراخكم وهياطكم
ساميو
البلا مو هنا... البلا اذا جاك رقم التحقق بجوالك وخذه النصاب دون ماتعطيه.... كيف ماتدري
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووووووك للزعيم للموج الازرق ⚪🔵⚪🔵💙🔵⚪🔵⚪ مين اللي يقول بالتوفيق لشباب الأهلي الاماراتي الزعيم ياكاويهم ويا كايدهم سمعونا صراخكم وهياطكم
خبير زمانه
على القوة يانزاهه والقائمين عليها نظفو البلد من السارقين تابعو حسابات كبار المسئولين العسكريين والمدنيين ومدراء المشاريع والمناقصات بالادارات ومدراء الادارات المالية بجميع الادارات والوزارات حتى من تقاعد ستجدون ارصه وحسابات مليونيه خلال خدمتهم مشاريع اعطيت بقيمه مضاعفه عدة مرات باغلب المشاريع خلال السنوات الماضيه وانكشفت الان الامور في زمن الحزم وبجهود نزاهه والقائمين عليها والله يعينكم على تنظيف البلد وحفظه من السارقين

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