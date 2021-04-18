الأعداد السابقة للصحيفة

"نزاهة" توقف متقاعدين بوزارة الحرس الوطني وموظفين في الخارجية والتعليم والمالية لتورطهم في قضايا فساد

منذ ساعة
2440
2
"نزاهة" توقف متقاعدين بوزارة الحرس الوطني وموظفين في الخارجية والتعليم والمالية لتورطهم في قضايا فساد

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى : إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.

القضية الثانية: إيقاف مدير عام المشاريع بوزارة التعليم العالي "سابقاً" و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشاريع بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجارٍ العمل على حصرها.

القضية الثالثة: إيقاف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ 733 تقريباً، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.

القضية الرابعة : إيقاف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار عدد 328 رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ سبعمائة ألف ريال تقريباً، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.

القضية الخامسة: إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين لحصول الموظفين على مبلغ مائة وستة وعشرين ألف ريال من إجمالي مبلغ ثمان ملايين وستة وسبعين ألف ريال، تم الاتفاق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

القضية السادسة: إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات، لحصولهم على مبلغ ستمائة وأربعة وعشرين ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال "موقوف" مقابل تسهيل حصوله على 7 مشاريع بمبلغ إجمالي ثلاثة ملايين ومئتان وعشرين ألف وثلاثمائة وخمسين ريال.

القضية السابعة: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.

القضية الثامنة: إيقاف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 35 ألف ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.

القضية التاسعة: القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ خمسة وثمانين ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.

القضية العاشرة: إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ واحد وعشرين ألف ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.

القضية الحادية عشر: القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

نزاهة

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4738
منذ 44 دقيقة
الله يقويكم على كل من تسوء له نفسه ان يضر هذا الوطن الغالي حماكم الله وقواكم على كل فاسد .
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 430
منذ 14 دقيقة
على القوة يانزاهه والقائمين عليها نظفو البلد من السارقين تابعو حسابات كبار المسئولين العسكريين والمدنيين ومدراء المشاريع والمناقصات بالادارات ومدراء الادارات المالية بجميع الادارات والوزارات حتى من تقاعد ستجدون ارصه وحسابات مليونيه خلال خدمتهم مشاريع اعطيت بقيمه مضاعفه عدة مرات باغلب المشاريع خلال السنوات الماضيه وانكشفت الان الامور في زمن الحزم وبجهود نزاهه والقائمين عليها والله يعينكم على تنظيف البلد وحفظه من السارقين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
لللللللل ⚪🔵💙🔵⚪ للللللللل الف الف مبروووووك الفوز يازعماء اسيا ياكايدهم ياكاويهم وغايظهم ⚪🔵⚪💙🔵⚪🔵
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووووووك للزعيم للموج الازرق ⚪🔵⚪🔵💙🔵⚪🔵⚪ مين اللي يقول بالتوفيق لشباب الأهلي الاماراتي الزعيم ياكاويهم ويا كايدهم سمعونا صراخكم وهياطكم
ساميو
البلا مو هنا... البلا اذا جاك رقم التحقق بجوالك وخذه النصاب دون ماتعطيه.... كيف ماتدري
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووووووك للزعيم للموج الازرق ⚪🔵⚪🔵💙🔵⚪🔵⚪ مين اللي يقول بالتوفيق لشباب الأهلي الاماراتي الزعيم ياكاويهم ويا كايدهم سمعونا صراخكم وهياطكم
خبير زمانه
على القوة يانزاهه والقائمين عليها نظفو البلد من السارقين تابعو حسابات كبار المسئولين العسكريين والمدنيين ومدراء المشاريع والمناقصات بالادارات ومدراء الادارات المالية بجميع الادارات والوزارات حتى من تقاعد ستجدون ارصه وحسابات مليونيه خلال خدمتهم مشاريع اعطيت بقيمه مضاعفه عدة مرات باغلب المشاريع خلال السنوات الماضيه وانكشفت الان الامور في زمن الحزم وبجهود نزاهه والقائمين عليها والله يعينكم على تنظيف البلد وحفظه من السارقين

أخر الأخبار

"غوميز" أفضل لاعب في مباراة شباب الأهلي
"غوميز" أفضل لاعب في مباراة شباب الأهلي
منذ 38 ثانية 999
تعرف الخيل من خيالها
تعرف الخيل من خيالها
منذ 9 دقائق 183
حمار وحشي انقذ نفسه ضد اللبوه
حمار وحشي انقذ نفسه ضد اللبوه
منذ 9 دقائق 189
الماء يهطل على بشكل غريب على سيارة واحدة دون باقي السيارات الواقفه
الماء يهطل على بشكل غريب على سيارة واحدة دون باقي السيارات الواقفه
منذ 9 دقائق 198
الهلال يتجاوز شباب الأهلي ويصل إلى النقطة الرابعة 
الهلال يتجاوز شباب الأهلي ويصل إلى النقطة الرابعة 
منذ 13 دقيقة 1418
"البنك المركزي" يحذر من مشاركة رمز التحقق عند تنفيذ العمليات المالية
"البنك المركزي" يحذر من مشاركة رمز التحقق عند تنفيذ العمليات المالية
منذ 29 دقيقة 1558
تأثير الصيام عليها
تأثير الصيام عليها
منذ 54 دقيقة 504
النية يمزح في البر لكن النهاية مؤلمة
النية يمزح في البر لكن النهاية مؤلمة
منذ 54 دقيقة 656
هدف لا يتكرر كل عام
هدف لا يتكرر كل عام
منذ 55 دقيقة 508
توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن التوأم السيامي اليمني
توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن التوأم السيامي اليمني
منذ ساعة 2339