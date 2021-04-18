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خطة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام

منذ 16 دقيقة
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خطة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام

المدينة المنورة (صدى):
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، عن خطة إدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، إن الإدارة استعدت لمواجهة الأمطار عن طريق تشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا ليتم تنفيذها بطريقة مهنية.

وأوضح أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار إلى مطاف الدور الأرضي، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعدة مسبقًا في توسعة الملك فهد، والتي تتسع لنحو 2000 معتمر، مقسمة إلى قسمين أحدهم للرجال والآخر للنساء.

وتابع أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين، وذلك للحفاظ على التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

الأمطار
المسجد الحرام
المعتمرين
أسامة الحجيلي

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أحدث التعليقات

ناقد
ساذج ولا يتابعه إلا ساقط
د محمد ماجد بخش
الذرات عندما تقترت من بعضها ونتجمع في وحدة ثبات كتلة ثقالية مغناطيسية تترك فراغات مغناطيسية بينها تعد مخازن للطاقة ويمكن أن تتسع تلك الفراغات بالكثافة المغناطيسية المكتسبة ويمكن أن تنطلق تلك الكتلة المغناطيسية لفراغية عند إعادة تشكيل وتمثيل تحديد وحدة الثبات ومجموع الذرات حيث الوحدات المغناطيسية هي درجات ثقالة كتلة مكافئة لدرجات تمثيل الثقالة الفراغية يعني كتلة ثقالية مناظرة في التمثيل العددي للكتلة المغناطيسية الفراغية المكافئة لها عدديا ٥:٣ & ٢:٦ وهكذا أو بالتساوي ٤:٤ & ٥:٥ وهلمجرا
ناقد
حسبنا الله ونعم الوكيل .. في شهرك الفضيل اللهم من أراد بلدنا وعقيدتنا بشر فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره وأرنا فيه عجائب قدرتك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
روحوا شوفوا الاسواق والمولات كيف الزحام والتكدس
ابوبدر
يارب تجعله في اقصى حفر جهنم جزاء تخريبهم وارهابهم لبلادنا العربية والاسلامية والعقبى لخامنئي ونصر الله والحوثي واذنابهم وكل من والاهم

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