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شاهد..  تفاصيل جديدة عن الصاعقة الرعدية التي ضربت سيارة في جنوب الليث

منذ ساعة
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شاهد..  تفاصيل جديدة عن الصاعقة الرعدية التي ضربت سيارة في جنوب الليث

الرياض (صدى):
تحدث موثق الفيديو الذي ضربت فيه صاعقة رعدية لسيارة في جنوب الليث، عن تفاصيل الواقعة، قائلا إنه وقريبه الذي كان برفقته بخير.

وأوضح المواطن أحمد الحاتمي:"أثناء تصوير الأجواء ليلة أمس بالتحديد في الكد الأحمر جنوب مركز الشواق جنوب الليث، وبصحبة أحد أقاربه؛ ضربت صاعقة رعدية سيارتهما وهما بجوارها"، بحسب الزميلة "سبق".

ولفت إلى أنهما لم يصابا بأي أذى ولله الحمد، مبينًا أنه قطع التصوير أثناء توثيق الأجواء وذلك بسبب هول الموقف، ولافتًا إلى إلى أن المركبة هي الأخرى لم تتضرر.

وتابع: أن هاتفه المحمول أثناء التقاط المشهد كان على وضع الطيران؛ فيما كانت الصاعقة تتمركز فوق السيارة مُحدثة صوتًا قويًّا، وهما يقفان بالقرب من المركبة.

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أحدث التعليقات

ناقد
ساذج ولا يتابعه إلا ساقط
د محمد ماجد بخش
الذرات عندما تقترت من بعضها ونتجمع في وحدة ثبات كتلة ثقالية مغناطيسية تترك فراغات مغناطيسية بينها تعد مخازن للطاقة ويمكن أن تتسع تلك الفراغات بالكثافة المغناطيسية المكتسبة ويمكن أن تنطلق تلك الكتلة المغناطيسية لفراغية عند إعادة تشكيل وتمثيل تحديد وحدة الثبات ومجموع الذرات حيث الوحدات المغناطيسية هي درجات ثقالة كتلة مكافئة لدرجات تمثيل الثقالة الفراغية يعني كتلة ثقالية مناظرة في التمثيل العددي للكتلة المغناطيسية الفراغية المكافئة لها عدديا ٥:٣ & ٢:٦ وهكذا أو بالتساوي ٤:٤ & ٥:٥ وهلمجرا
ناقد
حسبنا الله ونعم الوكيل .. في شهرك الفضيل اللهم من أراد بلدنا وعقيدتنا بشر فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره وأرنا فيه عجائب قدرتك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
روحوا شوفوا الاسواق والمولات كيف الزحام والتكدس
ابوبدر
يارب تجعله في اقصى حفر جهنم جزاء تخريبهم وارهابهم لبلادنا العربية والاسلامية والعقبى لخامنئي ونصر الله والحوثي واذنابهم وكل من والاهم

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